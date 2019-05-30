بلعمري يقترب من نادٍ إماراتي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الجزائري جمال الدين بلعمري بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال إلى الدوري الإماراتي.

وأكدت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن المدافع الجزائري جمال بلعمري على بُعد خطوة من الانتقال إلى اتحاد كلباء، مُشيرة إلى وصول إدارتي الناديين إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات.

ويسعى مسؤولو نادي اتحاد كلباء الإماراتي للتعاقد مع جمال بلعمري لحسم ملف المحترفين الأجانب مبكرًا، قبل انطلاق برنامج الإعداد للموسم الجديد، بعد نجاحه في الإبقاء على المجري بالاس جوجاك، وضم الأردني ياسين البخت.

وظهر جمال بلعمري صاحب الـ29 عامًا، بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ليعود إلى قائمة المنتخب الجزائري خلال الفترة الأخيرة، ويستعد حاليًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وكانت تقارير سعودية، قد أكدت اهتمام نادي الاتحاد بضم جمال بلعمري أملًا في تشكيل ثنائي دفاعي مميز مع المغربي مروان داكوستا في الموسم الرياضي المقبل.