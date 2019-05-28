بهدف قاتل.. الأخضر يسقط ضد مالي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد مالي التي أُقيمت على ملعب غدينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا، بهزيمة الأخضر بنتيجة 4/3.

وبدأت مباراة السعودية ضد مالي بضغط هجومي شديد من الأخضر، وتمكن النجم فراس البريكان من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يُسجل حسان التمبكتي تقدم المنتخب الوطني بهدف ثانٍ في الدقيقة 20.

واستمرت محاولات الفريقان، قبل أن ينجح كوناتي في تقليص الفارق في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول من أحداث مباراة السعودية ضد مالي بتقدم الأخضر الشاب بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن المنتخب المالي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق كوني، قبل أن يُحرز النجم خالد الغنام هدف التقدم في الدقيقة 63 من أحداث مباراة السعودية ضد مالي المونديالية.

وانتفض لاعبو المنتخب المالي بعد هدف الغنام، وأسفر الضغط عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق تراوري، ونجح كمارا في إحراز هدف قاتل في الدقيقة 90، لتنتهي مباراة السعودية ضد مالي بهزيمة الأخضر.

وبعد مباراة السعودية ضد مالي في الجولة الثانية، رفع المنتخب المالي رصيده إلى 4 نقاط خلف فرنسا المتصدر، فيما تواجد الأخضر في المركز الأخير بدون أي نقطة.