بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع بالمؤشر العام 6ر21 نقطة

المواطن - واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 6ر21 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5731 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر91 مليون سهم تمت من خلال 5578 صفقة نقدية بقيمة 9ر30 مليون دينار كويتي (نحو 105 ملايين دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4736 نقطة بنسبة 21ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر31 مليون سهم تمت عبر 1480 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 8ر6 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6242 نقطة بنسبة ارتفاع 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر59 مليون سهم تمت عبر 4098 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار (نحو 3ر98 مليون دولار).