بولتون يرجح استخدام ألغام إيرانية في الهجوم قبالة الإمارات

المواطن - الرياض

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إنه من “شبه المؤكد” أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن، الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية، مشيرًا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن بولتون قوله، صباح الأربعاء “تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران”.

وذكر بولتون، في جلسة مع صحفيين في السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي “هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدًا من الولايات المتحدة”.

وتابع “نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأميركا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية”.

وأردف: “نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج”.

كما عبر بولتون عن قلقه من استخدام قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، للميليشيات في العراق للهجوم على القوات الأميركية، مضيفاً “سنحمل فيلق القدس المسؤولية عن أي هجمات تحدث”.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية كشفت، في منتصف الشهر الجاري، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.