بولندي يُدير مباراة الخليج ضد الحزم الحاسمة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الخليج ضد الحزم المُقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

ويُدير مباراة الخليج ضد الحزم اليوم، طاقم تحكيم دولي بقيادة البولندي سيمون مارسينياك، ويُساعده باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس، والحكم الرابع توماس مارسينياك، وحكم الفيديو بافيل جيل.

ويلعب الخليج ضد الحزم اليوم، على ملعب نادي الخليج في سيهات، ضمن منافسات إياب ملحق الصعود والهبوط إلى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولأندية الدرجة الأولى.

وكانت مباراة الحزم ضد الخليج التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات ذهاب ملحق الصعود والهبوط، قد انتهت بفوز الفريق الحزماوي بهدف دون رد سجله الكولومبي جون باجوي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ضد الحزم اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحقيق نتيجة إيجابية والبقاء مع الكبار.