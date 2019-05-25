تحذير من شحن الهواتف في المطارات والأماكن العامة

المواطن - متابعة

حذر خبراء أمنيون من شحن الهواتف عبر أجهزة الشحن المنتشرة في المطارات وغيرها من الأماكن العامة؛ لما يمكن أن يمثله من مخاطر كبيرة.

ويأتي ذلك عقب اكتشاف بعض الحالات، التي ثبت فيها أنه تمت سرقة بيانات المسافرين في عدة دول من هواتفهم بهذه الطريقة الذكية.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن توصيل الهاتف بأجهزة الشحن، التي تعمل بطريقة منفذ (USB)، سواء في المطارات أو المنافذ العامة قد تكون خطيرة جدًّا، إذ يمكن لقراصنة الإنترنت تثبيت البرامج الضارة على هاتفك، أو سرقة البيانات دون علمك.

وأوضحت المجلة أن أجهزة الشحن، التي يتم استخدام بعضها للتجسس على هواتف الآخرين، تقوم بنسخ البيانات من صور ومحادثات ومقاطع فيديو وأرقام ورسائل نصية، إضافة إلى البريد الإلكتروني وأرقام سرية فور إيصال الهاتف بالشاحن.

وينصح أحد الخبراء الأمنيين في شركة “آي بي إم” باستعمال شاحن عادي أكثر أمنًا وتوصيله بمأخذ التيار الكهربائي على الحائط، أو إحضار “بنك طاقة متنقل” لإعادة شحن هاتفك، بدلًا من أجهزة السحن العامة.

وتشير التقارير إلى أن شركات أمنية كشفت عدة حالات تجسس على بيانات المسافرين، من خلال أجهزة الشحن العامة، إضافة إلى نقاط الوصول “الواي فاي” المنتشرة بشكل مجاني، خاصة في المطارات والحدائق ومحطات المترو ومراكز المؤتمرات في الولايات المتحدة.

وأضافت أن 80 بالمائة من المسافرين يقومون بشحن هواتفهم في المطارات والمنافذ العامة دون أن يتساءلوا عن إمكانية اختراق أجهزتهم.