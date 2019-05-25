تراجع ريال مدريد يعطي سان جيرمان الفرصة لضم صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي باريس سان جيرمان قريبًا للغاية من التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام الجاري.

وأبدى نادي ريال مدريد الإسباني اهتمامًا شديدًا بالتعاقد مع لوكا يوفيتش بعد نهاية موسم 2018- 2019، حيث حدد إينتراخت فرانكفورت مبلغ 100 مليون يورو للتفريط في نجمه الصربي.

ولم يُبدِ نادي ريال مدريد موافقته على شرط نادي إينتراخت فرانكفورت، حيث حدد الريال مبلغًا ماليًّا قدره 50 مليون يورو من أجل التحرك والتعاقد مع لوكا يوفيتش.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع يوفيتش، سيعطي الفرصة لفريق باريس سان جيرمان من أجل التحرك وحسم الصفقة في صيف العام الجاري.

وسبق لناديا بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب لوكا يوفيتش خلال الفترة الأخيرة.

ورغب ريال مدريد في التعاقد مع لوكا يوفيتش في ظل ارتباط اسم الفرنسي كريم بنزيمة بالرحيل عن الريال في صيف عام 2019.