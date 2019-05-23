ترتيب الدوري المصري يشتعل بعد تعادل الأهلي ضد الإسماعيلي

المواطن - محمد سمعه

أشعل النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي ضد النادي الإسماعيلي بالأمس بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري.

وكان الأهلي متقدمًا بهدف دون رد أحرزه اللاعب المغربي وليد أزارو في الدقيقة الثالثة والسبعين، لكن الأخطاء الدفاعية للاعبي الأهلي مكنت الإسماعيلي من إدراك هدف التعادل عبر اللاعب كريم بامبو في الدقيقة الرابعة والثمانين ليرتفع رصيد الأهلي إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.

الإسماعيلي يحافظ على المركز السابع

أما النادي الإسماعيلي فأصبح رصيده بعد التعادل 42 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويبتعد النادي الأهلي بفارق خمس نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني حيث يملك الأخير 69 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، أما نادي الزمالك فيتواجد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

ويُذكر أن فريقي الداخلية والنجوم هبطا رسميًا في الفترة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية المصري، وذلك بعد احتلالهما آخر مركزين في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل فريق النجوم المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، أما نادي الداخلية فيتواجد في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

بيراميدز يخرج من سباق المنافسة

وكان نادي بيراميدز ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري في الجولة الماضية، وذلك بعد فوز الأهلي على نادي إنبي، حيث اتسع فارق وقتها بين الأهلي وبيراميدز إلى سبع نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري.

وسيخوض الزمالك أولى مبارياته في بطولة الدوري بعد مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل، وسيواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ31 يوم الخميس ويسعى الزمالك للفوز للاقتراب من المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.