تركي الشبانة : قمم مكة تؤكد رؤية الملك سلمان الثاقبة لمواجهة المخاطر وتعزيز التضامن الإسلامي

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام تركي الشبانة أن استضافة المملكة للقمم الثلاث تأكيد على محورية الدور السعودي والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة المخاطر وتعزيز التضامن الإسلامي.

وقال وزير الإعلام: أيام مباركة ودعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، لعقد ثلاث قمم في مكة المكرمة، السعودية تؤكد على السلام، وهمها الأول تنمية المنطقة.

وتستضيف المملكة قمتين طارئتين هما القمة العربية وقمة مجلس التعاون الخليجي، اللتين دعا إليهما خادم الحرمين إضافة إلى القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

وتهدف القمم الثلاث لتوحيد الموقف العربي والإسلامي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وتعزيز التضامن الإسلامي.