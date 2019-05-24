تركي العجمة يعتزل مجال الإعلام الرياضي

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية أن الإعلامي تركي العجمة اعتزل العمل في مجال الإعلام الرياضي في الفترة الحالية.

ولم يتم الكشف عن أسباب قرار تركي العجمة باعتزال مجال الإعلام الرياضي.

ويُعد تركي العجمة واحدًا من أشهر الإعلاميين الرياضيين في المملكة خلال السنوات الأخيرة، كما كان شغل في الفترة الماضية منصب مدير القنوات السعودية الرياضية لتطويرها والعمل على تجديد ما تعرضه القناة من أحداث رياضية بارزة.

وجاء قرار تكليف تركي العجمة بإدارة قنوات KSA SPORTS من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق في صيف العام الماضي.

وعلى الفور اتجهت بعض الجماهير الرياضية عبر تويتر للتعبير عن حزنها في حال قرر تركي العجمة اعتزال مجال الإعلام الرياضي حيث قال أوس الشمري: تركي العجمة رجل محايد خسارة إذا اعتزل الرياضة.

وقال حساب يحمل اسم وليد: حرام والله الإعلام خسر إعلامي كبير مثل تركي العجمة.