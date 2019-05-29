تسوية أوضاع 10 سجناء بعد تدشين حملة فُرجت في 3 مناطق

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية أبشر عن تسوية أوضاع 10 موقوفين ‏في مكة المكرمة و‏المنطقة الشرقية وحفر الباطن، عن طريق خدمة فُرجت التي دشنها بالأمس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية.

يذكر أن “فرجت” هي إحدى مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، وشمل الإفراج خروج 3 سجناء من سجن محافظة حفر الباطن بعد أقل من يوم من تدشين الحملة.