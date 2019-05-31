تشيلسي عينه على كوتينيو

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “مترو” الإنجليزية، أن إدارة نادي تشيلسي مستعدة لتقديم عرضًا بقيمة 158 مليون يورو لضم كوتينيو في الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل البلجيكي إيدين هازارد.

وأضافت الصحيفة: “إدارة تشيلسي تسعى لاستغلال قيمة بيع إيدين هازارد، في الاستثمار لضم كوتينيو والذي تألق في ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة، لكن سينتظر النادي موقفه من الحظر على التعاقدات الذي فرضه عليه فيفا لمدة عامين، حيث متوقع أن يعرف موقفه في الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل”.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، بجانب 40 مليون يورو كمتغيرات، لم تدفع منها إدارة البارشا سوى 15 مليون يورو فقط.