تشيلسي .. متخصص نهائيات أوروبية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة تشيلسي ضد أرسنال في نهائي إنجليزي خالص بمنافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان.

تشيلسي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي متخصص في المباريات النهائيات بالبطولات الأوروبية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي 4 مرات في 5 مواجهات نهائية كبرى في البطولات الأوروبية، حيث حصد لقب كأس أبطال الكأس مرتين، دوري أبطال أوروبا مرة، ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة أيضًا.

تشيلسي ضد أرسنال

وفاز الجانرز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 7/3 في مجموع المباراتين، ليلعب مباراة تشيلسي ضد أرسنال في المباراة النهائي.

على الجانب الآخر، يلعب البلوز مباراة تشيلسي ضد أرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.