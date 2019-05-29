تشيلسي يسحق آرسنال ويُتوج بـ الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي، وذلك بعد التفوق على نادي آرسنال الإنجليزي برباعية مقابل هدف في المباراة النهائية التي أُقيمت بالأمس في مدينة باكو الأذربيجانية.

بدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي وآرسنال بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي البلوز والذين سعوا لإحراز الهدف الأول، مع وجود محاولات هجومية ضاغطة من قبل فريق آرسنال.

وسدد اللاعب السويسري جرانيت تشاكا لاعب آرسنال كرة مخادعة صدتها عارضة الحارس الإسباني كيبا حارس مرمى نادي تشيلسي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وآرسنال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة تشيلسي وآرسنال تمكن اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو من إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل نادي تشيلسي ضغطه الهجومي حتى تمكن البلوز من إضافة الهدف الثاني في شباك الحارس التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال عبر اللاعب الإسباني بيدرو في الدقيقة الستين.

وواصل اللاعب جيرو مهاجم تشيلسي تألقه وتسبب في ركلة جزاء لفريقه ضد آرسنال، تمكن اللاعب البلجيكي إدين هازارد من إحراز الهدف الثالث لـ تشيلسي منها في الدقيقة الخامسة والستين بطريقة جميلة.

وضغط نادي آرسنال من أجل إحراز هدف تقليص الفارق في شباك تشيلسي، وهو ما تمكن منه اللاعب النيجيري أليكس أيوبي، حيث أحرز الهدف الأول للجانرز في الدقيقة السبعين.

ولم يستمر تقدم الآرسنال طويلًا، حيث تمكن نادي تشيلسي من إحراز الهدف الرابع عبر اللاعب هازارد في الدقيقة الثالثة والسبعين.

انتهت مباراة تشيلسي وآرسنال بفوز البلوز برباعية مقابل هدف، ليتمكن تشيلسي من التتويج بالدوري الأوروبي بعد غياب دام ست سنوات.

أصبح الإيطالي ساري مدرب تشيلسي أول مدير فني إيطالي يُتوج بـ الدوري الأوروبي منذ مواطنه ألبرتو ماليساني والذي تُوج باللقب في عام 1999 مع نادي بارما الإيطالي.