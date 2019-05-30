تشيلسي يُكرس عُقدة آرسنال الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو البلوز بشكل لافت خلال مباراة تشيلسي ضد آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الذي أُقيم بالأمس على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان.

تشيلسي ضد آرسنال

وانتهت مباراة تشيلسي ضد آرسنال بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز برباعية مقابل هدف، سجلها؛ الفرنسي أوليفيه جيرو، والإسباني بيدرو رودريجيز، بالإضافة إلى ثنائية للبلجيكي إيدين هازارد، فيما أحرز هدف الجانرز أليكس أيوبي.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن مباراة تشيلسي ضد آرسنال كرست عقدة المباريات النهائية في البطولات الأوروبية لدى الجانرز، حيث إنه هُزم في آخر 4 نهائيات لعبها في المسابقات القارية.

آرسنال يتراجع أوروبيًا

وقبل مباراة تشيلسي ضد آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2019، خسر الجانرز في نهائي كأس الكؤوس 1995، والمباراة النهائية في كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000، وسقط في نهائي دوري أبطال أوروبا 2006.

وتعود البطولة الأوروبية الأولى والوحيدة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال إلى عام 1994، حيث توج بلقب كأس الكؤوس قبل 25 عامًا، وفشل في الوصول إلى منصات التتويج القارية مرة أخرى.