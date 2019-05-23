تصرف جديد قد يضع نجم الأهلي تحت التهديد

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكمه في قضية انتقال اللاعب سعيد المولد لنادي فاراينسي البرتغالي دون موافقة نادي الاتحاد بدفع 271 ألف دولار أمريكي لنادي الاتحاد من قِبل سعيد المولد لاعب الأهلي وناديه البرتغالي السابق.

وذكر نادي الاتحاد، في بيان رسمي له نُشر عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن مجلس إدارة الاتحاد تلقى حكمًا يُفيد بأحقيته في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة سعيد المولد وتعاقده مع نادي فاراينسي البرتغالي دون العودة لـ الاتحاد.

تصرف الاتحاد المستقبلي يُهدد سعيد المولد

وقال القانوني أحمد الأمير الخبير في اللوائح الرياضية أن سعيد المولد يواجه تهديدًا حقيقيًا في حال استأنف الاتحاد قرار الفيفا أمام المحكمة الرياضية حيث قد يحصل الاتحاد على مبلغ أكبر من 271 ألف دولار.

وعلّق أحمد الأمير قائلًا: المبلغ قابل للزيادة إلى الضعف في حال استئناف الاتحاد القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وأكّد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، في بيانه أنه لا يزال ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى والتي تقدم بها.

ولعب سعيد المولد لنادي الاتحاد في عام 2015 لفترة قصيرة، ثم انتقل بعد ذلك لنادي فاراينسي في موسم 2015- 2016، وتركه لينضم لنادي الرائد في موسم 2016- 2017.

وكان سعيد المولد انضم إلى النادي الأهلي في عام 2017، وشارك مع الراقي بصورة منتظمة في موسم 2018-2019 سواء في الدوري السعودي أو في مباريات الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.