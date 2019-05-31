تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي يطيح بـ جروس

المواطن - محمد سمعه

قرّر مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس بعد تعادل الفريق الأبيض في مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي أمس في الجولة الحادية والثلاثين من عُمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

وتحدّث مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد نهاية مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي قائلًا: كريستيان جروس تمت إقالته قبل نهاية الموسم وعقده انتهى، ولن يُجدد له لأنه يدمر الفريق.

وأضاف مرتضى منصور: بعد التعادل في مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، لن أخوض مواجهة حرس الحدود يوم الاثنين المقبل، حتى يخوض الأهلي مباراته المقبلة ضد نادي المقاولون العرب.

وأكّد مرتضى منصور أن المدرب المصري خالد جلال سيتولى تدريب نادي الزمالك بعد رحيل جروس عقب التعادل في مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي.

جماهير الزمالك تُهاجم أحد لاعبي الفريق

ويُذكر أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه ألفاظ نابية للاعب محمد إبراهيم بعد التعادل في مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، حيث اتهمت لاعبي الفريق الأبيض بالتخاذل وتسببهم في ضياع لقب الدوري المصري.

تقدم اللاعب المغربي خالد بو طيب بالهدف الأول للفريق الأبيض في مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، ثم سجل المدافع معاذ الحناوي هدف التعادل لنادي الإنتاج الحربي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وبعد انتهاء مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، أصبح رصيد الزمالك 67 نقطة في المركز الثالث، أما رصيد الإنتاج الحربي فأصبح 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أن المباراة المقبلة للزمالك ستكون ضد نادي حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري وذلك بعد التعادل في مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي.

ويُذكر أن مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي أُقيمت بالأمس على ملعب بتروسبورت في القاهرة.