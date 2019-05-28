تعرف على أسعار الوقود في الخليج.. 3 دول ترفع سعر اللتر

المواطن - الرياض

لجأت بعض دول الخليج خلال شهر مايو الحالي إلى آلية جديدة لتعديل أسعار الوقود بشكل دوري، إذ شهدت ” الإمارات، قطر، عمان ” ارتفاعًا في أسعار البنزين خلال الشهر الحالي، بينما استقرت أسعار الوقود في المملكة.

وجاءت هذه الخطوة لتتواكب مع الأسعار العالمية في الانخفاض والارتفاع، في الوقت الذي لم تعلن فيه المملكة والبحرين والكويت عن أي تغيير في الأسعار.

وبدأت الإمارات هذه الخطوة كأول دولة عربية في المنطقة تتخذ قرارًا بتحرير أسعار الوقود في يونيو 2015، لتلحقها كل من قطر وعمان في 2016 بقرار مشابه رابطين أسعارهم بالأسعار العالمية.

وتصحح كل من الإمارات وقطر وعمان أسعار الوقود بشكل شهري، بينما تصحح المملكة أسعارها بشكل ربع سنوي وفقًا لعدة عوامل محلية وعالمية.

ويبلغ سعر لتر الوقود في السعودية 0.56 دولار، وفي سلطنة عمان 0.75 دولار، بينما بلغ سعر اللتر في الإمارات، 0.64 دولار، أما الكويت 0.34 دولار، وفي قطر 0.55 دولار، وذلك وفقا لإحصائيات نشرها موقع جلوبال بتروليوم برايس مطلع الأسبوع الجاري.

وربما تشهد أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام المقبلة في الإمارات، قطر، عمان، مع اتباع سياسة تحرير سعر الوقود.