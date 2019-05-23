تعرّف على الموعد الجديد لمباراة النصر وذوب آهان بـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة النصر وذوب آهان أصفهان الإيراني في الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد المباراة الجديد

وذكر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS أن اتحاد القدم الآسيوي أكد أن مباراة النصر وذوب آهان ستُقام يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع والعشرين من مايو الجاري في دولة قطر.

وكانت مباراة النصر وذوب آهان تم تأجيلها بسبب تقدم نادي ذوب آهان بطلب لاتحاد القدم الآسيوي بنقلها من العراق إلى مكان آخر وهو ما وافق عليه الاتحاد الآسيوي.

وستُقام مباراة النصر وذوب آهان يوم الأربعاء القادم وهي مؤجلة من يوم 21 مايو الجاري، حيث يسعى نادي النصر لتحقيق الفوز من أجل إنهاء مرحلة دور المجموعات وهو متصدر للمجموعة الأولى آسيويًا.

وكان نادي النصر فاز على فريق الوصل الإماراتي في الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات، بينما تعادل نادي ذوب آهان أصفهان مع فريق الزوراء العراقي.