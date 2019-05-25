تعرّف على تشكيلة الأخضر لـ مباراة السعودية ضد فرنسا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة المنتخب الفرنسي اليوم في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا لكرة القدم في بولندا.

التشكيلة الأساسية

وجاءت تشكيلة الأخضر الأساسية مكونة من:

في حراسة المرمى: عبد الرحمن الشمري.

سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، حامد الغامدي، تركي العمار، خالد الغنام، مهند الشنقطي، فرج الغشيان، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي.

البدلاء

أما قائة البدلاء فجاءت مكونة من:

نواف الغامدي، محمد الدوسري، نايف الماس، فراس الغامدي، يحيى النجعي، فراس البريكان، محمد الشنقيطي، منصور البيشي، سالم السليم، عبد المحسن القحطاني.

وستنطلق مباراة السعودية وفرنسا على ملعب غدينيا في الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات، حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تُوج في نوفمبر الماضي بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب المنتخب الكوري الجنوبي.

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على السفر إلى بولندا لمساندة الأخضر أمام المنتخب الفرنسي اليوم.