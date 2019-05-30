تعرّف على مواجهات الأندية السعودية بثُمن نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

اختتم نادي النصر بالأمس مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي مع نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في الجولة السادسة.

وُيذكر أن أندية الهلال والأهلي والنصر والاتحاد نجحوا في التأهل جميعًا إلى دور ثمن النهائي بـ دوري أبطال آسيا، حيث احتل النصر المركز الثاني في المجموعة الأولى، واحتل الاتحاد المركز الثاني في المجموعة الثانية.

أما نادي الهلال فعبر لثُمن نهائي دوري أبطال آسيا بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، أما النادي الأهلي فتأهل في مركز الوصافة برصيد تسع نقاط.

مباريات الذهاب

ويُذكر أن مواجهات الأندية السعودية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ستنطلق في الخامس من أغسطس المقبل حيث ستكون المواجهات كالتالي:

النصر ضد الوحدة الإماراتي. الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني. الأهلي أمام نادي الهلال في جدة في السادس من أغسطس.

مباريات الإياب

وستُقام مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الـ12 من شهر أغسطس المقبل حيث ستكون المواجهات كالتالي:

الوحدة الإماراتي ضد النصر. ذوب آهن أصفهان ضد الاتحاد. الهلال أمام الأهلي في الرياض في الثالث عشر من أغسطس.

ويطمح نادي الهلال للذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا والفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، أما النادي الأهلي فيريد التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لنادي الاتحاد الفوز بـ دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005، بينما لم يسبق لنادي النصر التتويج بالبطولة.