تعزيز الإجراءات الأمنية في فرنسا بعد انفجار ليون

المواطن - متابعة

قرر وزير الداخلية الفرنسي تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بعد انفجار ليون الذي وقع اليوم الجمعة.

وأصيب أكثر من 8 أشخاص بجروح، في انفجار وقع في مدينة ليون يُعتقد أنه تم باستخدام طرد مفخخ.

ورجحت النيابة أن يكون طردًا مفخخًا قد تسبب في وقوع الانفجار، وطلبت قوات الشرطة من المتواجدين في الموقع الابتعاد عن المكان.

كما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأن عمل إرهابي، إثر التفجير في المدينة الواقعة شرقي فرنسا.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قريب من وزارة الداخلية الفرنسية قوله: “سبب انفجار ليون لا يزال غير واضح”.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفجار ليون بأنه “هجوم بلا قتلى”.