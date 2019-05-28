تكدس الركاب في مطار الخرطوم بسبب إضراب موظفي السودان

المواطن - متابعة

شهدت معظم مرافق وخدمات مطار الخرطوم الدولي توقفًا تامًّا، كما شارك موظفو الخطوط الداخلية في الإضراب الذي دعت إليه قوى المعارضة؛ مما أدى إلى تقليص عدد الرحلات الدولية وتكدس الركاب في صالات المطار وتعليق بعض الرحلات الدولية القادمة إلى السودان.

كما توقفت حركة قطارات السكة الحديد في الخرطوم بشكل كامل، فيما لوحظ تراجع كبير في عدد السيارات في شوارع وسط الخرطوم، التي تكون عادة مزدحمة، وقد أُغلقت أيضًا معظم المحال التجارية.

ودخل الإضراب في القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

ونزل موظفو عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الشوارع المقابلة لمقار عملهم، رافعين لافتات تعبر عن مطالب المضربين الاقتصادية والسياسية.

وفي القطاع الطبي، استجاب الأطباء والممرضون في المستشفيات لدعوات الإضراب المقرر استمراره ليومين، باستثناء أقسام الطوارئ والحالات المستعجلة، وتلك التي تتطلب عناية مستمرة.