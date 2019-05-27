تكليف الدويري بمهام مدير عام تعليم جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أصدر نائب وزير التعليم قرارًا بتكليف المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان، ياسر بن فتح الدين دويري، بالقيام بمهام عمل مدير عام التعليم بمنطقة جازان.

ويعد الدويري من الكفاءات التربوية ذات الخبرة؛ حيث شارك في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية وقدم العديد من أوراق العمل والدراسات، وحصل على عضوية العديد من اللجان والمجالس على مستوى المنطقة والمملكة وتدرج في السلم الوظيفي، حيث بدأ معلمًا ثم مشرفًا تربويًّا ثم مديرًا لإدارة الإشراف التربوي، ثم مساعدًا للشؤون المدرسية ليصبح بعد ذلك مساعدًا للشؤون التعليمية.

وقدم الدويري شكره وتقديره إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والنائب الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي على هذه الثقة، معبرًا عن فخره واعتزازه بها، مؤكدًا أن الوطن يستحق من الجميع البذل وتقديم كل ما يملك خدمة لأبنائه، سائلًا الله التوفيق في خدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

“المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى ياسر الدويري، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العملية التعليمية.