تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة وسيول خلال ساعات

المواطن - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمخواة, وبني حسن, وقلوة, والحجرة, والقرى, وغامد الزناد, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ,جازان ,عسير ,الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ، القصيم . وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.