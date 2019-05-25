تنبيه لأهالي مكة.. تقلبات جوية تستمر حتى الثامنة مساء

المواطن - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، وميسان، والجموم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ,جازان ,عسير ,الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني، ومن البوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.