تنبيه من أمطار رعدية وجريان للسيول في الباحة

المواطن - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى 11 مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.