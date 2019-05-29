تنبيه من حساب المواطن حول موعد إيداع الدعم

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة المقبلة من الدعم في حسابات المستفيدين.

وتوقع الكثير من مستفيدي حساب المواطن أن يتم إيداع دعم الدفعة الـ19 قبل عيد الفطر المبارك لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك تعديلًا في الموعد.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا جاء فيه : متى موعد إيداع حساب المواطن؟

وردّ البرنامج بالقول : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين بتاريخ 10 يونيو 2019.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.