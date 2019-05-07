تنبيه مهم حول الأهلية قبل إيداع حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إعلان نتائج الأهلية لدورة الدفع الـ19.

وقال حساب المواطن ردًّا على استفسار أحد المسجلين في البرنامج: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 إبريل، سيتم دراسة الأهلية ضمن دورة شهر يونيو وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى دراسة الأهلية.

شروط الأهلية:

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تسجيل حساب المواطن:

وتتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن دفعة شهر يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر الجاري عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.