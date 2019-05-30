تهديد يُلاحق ساري رغم تتويجه بـ الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي في قيادة البلوز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2018-2019 بالأمس على حساب نادي آرسنال الإنجليزي.

وتمكن المدرب ساري من الفوز بأول بطولة له في مسيرته كمدرب وبأول بطولة له مع نادي تشيلسي وذلك منذ توليه مهمة تدريب البلوز في صيف عام 2018 بعد إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وكانت صحيفة الميرور البريطانية قالت بأن مستقبل ساري مع نادي تشيلسي غامض على الرغم من قيادته البلوز للتواجد في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بجانب الفوز بـ الدوري الأوروبي بالأمس أمام الآرسنال.

ويذكر أن بعض التقارير الصحفية الإيطالية ربطت اسم المدرب ساري وذلك من أجل الانتقال لتدريب نادي يوفنتوس أو ميلان في الدوري الإيطالي مع بداية موسم 2019-2020.

الإقالة تُطارد ساري

وقيل إن الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي بات يُفكر في إقالة ساري من منصبه كمدرب للبلوز في حال تُوج بـ الدوري الأوروبي أو لم يُتوج مما يعني أن المدرب الإيطالي مهدد بالرحيل بأية حال من الأحوال.

وبسبب انتشار أنباء اقتراب ساري من مغادرة تشيلسي، دعا الإسباني سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي السابق إدارة البلوز لضرورة صنع أجواء إيجابية حول البلوز وإبعاد الأجواء السلبية عن النادي ولاعبيه.

وأضاف فابريجاس بأنه يجب على أي مسؤول من تشيلسي أن يخرج ليُوضح الأمور لجماهير البلوز حول مصير ساري، مضيفًا أن الأخبار السلبية لا تساعد الفريق الأزرق.

ويذكر أن ساري سبق له تدريب نادي إمبولي الإيطالي ونادي نابولي الإيطالي قبل قدومه لـ تدريب نادي تشيلسي.

وفي حال رحل ساري عن تدريب تشيلسي فإن الإنجليزي فرانك لامبارد نجم البلوز السابق مُرشح لقيادة الفريق قبل انطلاق موسم 2019-2020.