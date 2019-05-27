توضيح مهم من إمارة الرياض حول قواعد إحلال الأبناء في وظائف آبائهم

المواطن - الرياض

أزالت إمارة منطقة الرياض اللبس الحاصل حول تعميمها الخاص بطلب تعيين الأبناء مكان الآباء عند التقاعد أو التنازل.

وقالت إمارة الرياض في بيان لها :بناء على ما تمّ تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعميم رقم 100585 في 15/09/1440 المُشار فيه لما تمّ ملاحظته من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة، فقد صرّح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي بأن المقصود بما ذُكر في التعميم المشار له أعلاه هي جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز.