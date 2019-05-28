جاتوزو يرحل عن تدريب ميلان الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن رحيل مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وذكر موقع miamiherald أن ميلان أعلن رحيل مدربه جينارو جاتوزو، بعد الإعلان عن استقالة البرازيلي ليوناردو من منصب المدير الرياضي للروسونيري.

وكان نادي ميلان فشل في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 واكتفى فقط بالصعود للدوري الأوروبي مع نادي روما.

ويذكر أن تقارير صحفية إيطالية كانت ذكرت أن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي مُرشح لقيادة ميلان قبل انطلاق الموسم المقبل.

ودخل ضمن قائمة المرشحين كذلك، الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيلسي.

ويعد جاتوزو واحدًا من نجوم ميلان والكرة الإيطالية آخر 17 عامًا، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2003 و2007 مع ميلان، كذلك نجح في الفوز بلقب كأس العالم مع المنتخب الإيطالي في عام 2006 بألمانيا.