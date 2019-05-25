جماهير النصر تختار صفقة مميزة من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تفكر جماهير نادي النصر في إحضار صفقة مميزة للعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،؛ وذلك من أجل تدعيم هجومي بطل الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وأطلقت الجماهير النصراوية عبر تويتر وسم ” #دجانيني_نصراوي “؛ وذلك رغبة منها في تحرك إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم للتعاقد مع اللاعب دجانيني تافاريس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

دجانيني يتألق بقوة في الموسم الماضي:

ونجح دجانيني في التألق مع الأهلي خلال موسم 2018- 2019؛ حيث أحرز 20 هدفًا في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالطبع سيواجه نادي النصر معاناة كبيرة، وذلك من أجل إحضار دجانيني لصفوف العالمي، خاصة أن الأهلي لا يود التفريط في نجومه الكبار وتعزيز الصفوف بصفقات أخرى قوية معهم من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل.

الأهلي يرفض مبدأ التفريط في نجومه الأجانب:

وكان الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي الأهلي قال بأنه لن يُفرط في اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، في حال أصبح رئيسًا للنادي الأهلي.

ويذكر أن دجانيني كان انضم إلى النادي الأهلي في يوليو من العام الماضي قادمًا من صفوف نادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

وعلّق أحد جماهير النصر عبر تويتر حول رأيه في قدوم دجانيني للعالمي قائلًا: مرحبًا بك في معقل الزعماء، زعيم الدوري بـ17 بطولة وزعيم آسيا العالمي (النصر).