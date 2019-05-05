جمهور الأهلي يُهنئ الرمز

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير الراقي على معايدة الأمير خالد بن عبدالله، رمز النادي الأهلي، بطريقتها الخاصة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن مُحبو الراقي هاشتاقًا يحمل اسم جمهور الأهلي يهنئ الرمز عبر “تويتر”، وأصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة؛ نظرًا للتفاعل الكبير معه من قبل الجماهير السعودية بكافة انتماءاتها.

وكتب حساب يحمل اسم “ما بنكسر صابر”: “يا رمز الوفاء مبارك عليك شهر العطاء”، وقال جهاد منصور: “كل عام وأنت بخير وجعلك قوة لنا… وجودك بس في النادي راحة نفسية جعل ربي ما يحرم أي أهلاوي وجودك”.

وقال أحمد عبده: “محبتك بيننا ليست مرتبطة بدعم كيان وتسديد مستحقات وإيداع رواتب، محبتك أكبر من ذلك بكثير، لتواضعك الجم، وأخلاقك الرفيعة، ولأنك ابن حبيب الشعب، ولأنك الرمز خالد بن عبدالله أدامك الله يا أبو فيصل وأدام عزك وصحتك وعمرك. وكل عام وأنت بألف خير”.

وتابع حسام الطياري: “كل عام وأنت بخير يا رمز النقاء والصفاء والطُّهر والنقاء”، وكتب خالد الشهيب: “كل عام وأنت بخير يا رمزنا الخالد يا رمز النزاهة يا رمز العشق يا رمزنا خال”، وقال راكان: “كل عام وصاحب الابتسامة وأمير التواضع بكل خير وصحة وعافية ورغدًا من العيش”.

وأضاف حساب يحمل اسم عبدالله: “ستظل خالدًا ما بقي الكيان وبقينا ستضل في قلوبنا أبدًا ما حيينا ستضل رمزنا وحبنا الخالد فالوفاء سمة كل أهلاوي كل عام وأنت رمزنا وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة”.

وتفاعل حساب يحمل اسم هتان على هاشتاق جمهور الأهلي يهنئ الرمز قائلًا: “كل عام وأنت بألف صحة وسلامة ي رمزنا الغالي تبقى تاج على رأس كل أهلاوي وتبقى فقلبنا دايم أعاده الله علينا وعليك بالصحة والعافية”.