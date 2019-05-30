جوازات جازان تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر

المواطن - واس

تواصل إدارة الجوازات بمنطقة جازان، تقديم خدماتها للمستفيدين واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي لا يمكن تأجيلها ويتعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية ، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، بالإضافة الى الاستمرار في تسليم جوازات السفر التي يتم إنجازها عن طريق ” أبشر “.

وأفاد مدير جوازات منطقة جازان اللواء محمد بن عبدالله البطاح ، بأن إدارات وشعب المنطقة مستمرة بالعمل خلال إجازة العيد ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر ، ومقيم ” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات .