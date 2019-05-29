جولة توثقها “المواطن” للوفود الإعلامية .. قطار الحرمين هدية المملكة لضيوف الرحمن

المواطن - تصوير : أحمد الفهمي

رتبت وزارة الإعلام زيارة للإعلاميين والصحفيين، ضمن الوفود الإعلامية القادمة إلى المملكة لتغطية القمم الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية، على قطار الحرمين برفقة المشرف العام على المركز الإعلامي الدكتور فهد آل عقران .

واطلعت الوفود الإعلامية على قطار الحرمين والذي يعد السادس من نوعه على مستوى العالم، ويساهم في مضاعفة أعداد الزوار والمعتمرين بين مكة والمدينة إلى الضعف.

ورافقت صحيفة “المواطن“، الوفود الإعلامية في جولتهم على قطار الحرمين، ووثقت بالصور إعجاب وإشادة الوفود بالتقدم والتجهيزات العالمية في قطار الحرمين للتيسير على ضيوف الرحمن.

يذكر أن قطار الحرمين يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًّا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كم/ ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي.

ويُعد قطار الحرمين، أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتكون من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل واحدة منها 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة. افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.

ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، كما أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.