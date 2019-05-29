جيرو .. قناص تشيلسي في الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

تُعول جماهير تشيلسي على النجم الفرنسي أوليفييه جيرو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز لتحقيق الفوز على أرسنال اليوم وخطف لقب الدوري الأوروبي.

جيرو يتألق مع تشيلسي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء المهاجم الفرنسي جيرو مع تشيلسي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، ووصفته بـ”القناص”.

وأضافت “أوبتا”، أن جيرو نجح في تسجيل 10 أهداف مع البلوز في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، وهو أكبر عدد للاعب في فريق تشيلسي خلال منافسات موسم أوروبي واحد، وذلك باستثناء مباريات التصفيات.

تشيلسي ضد أرسنال

وفاز الجانرز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 7/3 في مجموع المباراتين، ليلعب مباراة تشيلسي ضد أرسنال في المباراة النهائي.

على الجانب الآخر، يلعب البلوز مباراة تشيلسي ضد أرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.