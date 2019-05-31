جيوفينكو يُنافس على أفضل هدف في مجموعات آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو على لقب أفضل هدف في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن الأهداف الستة التي فازت بجائزة هدف أليانز للأسبوع، على أن تقوم الجماهير بالتصويت لاختيار الأفضل.

وجاء هدف جيوفينكو خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، حيث استلم الكرة على بُعد 20 ياردة وأطلق تسديدة صاروخية متقنة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

واختار الاتحاد الآسيوي هدف لاعب لوكوموتيف الأوزبكي، إسلام توختاخوجاييف في شباك الوحدة الإماراتي، بعدما سجله من تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة، وهدف لاعب الزوراء العراقي علاء عباس أمام الوصل من تسديدة صاروخية.

كما يُنافس هدف لاعب بيرسيبوليس الإيراني، سجاعي خليل زاده، في شباك الأهلي على لقب الأفضل في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، حيث جاء عبر مقصية رائعة، ليقود فريقه للفوز بهدفين دون رد.

وعلى الرغم من أن دايغو الكوري الجنوبي لم ينجح في التأهل إلى دور الـ16، إلا أن لاعبه كيم داي وون يُنافس على لقب أفضل هدف، بتسديدته الرائعة في شباك ملبورن فيكتوري الأسترالي، وانتهت هذه المباراة بفوز فريقه برباعية نظيفة.

ويُعد آخر الأهداف المرشحة لنيل لقب أجمل هدف في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، هو هدف لاعب بيرسيبوليس الإيراني، مهدي ترابي في شباك السد القطري، ليقود فريقه للفوز في هذه المباراة، ولكنه لم يتأهل إلى دور الـ16.