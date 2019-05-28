حادث كبد يحصد أرواح 8 أشخاص في العشر الأواخر بالكويت

المواطن - متابعة

عبر العديد من أهالي الكويت عن عميق حزنهم وبالغ أسفهم على وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر في حادث مروري وقع على طريق كبد يوم أمس.

وشدد مواطنو الكويت على أن طريق كبد تحول إلى مقبرة لقائدي المركبات، خاصة مع عدم التزام العديد منهم بالسرعات المقررة وسوء الطريق وما به من حفريات تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وقارن العديد من أبناء الكويت طريق كبد بطرق في دول أخرى مثل الهند وغيرها، والتي تولي عناية بالطرق السريعة حفاظًا على أرواح سالكي الطرق.

وقدم المغردون خالص التعازي لذوي المتوفين الثمانية، ودعوا بالشفاء للمصاب الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة حرجة.

وأظهرت مقاطع فيديو حال المركبات بعد التصادم المروع في حادث كبد، حيث تحولت إلى كتلة من الحديد من شدة التصادم.

يذكر أن الإدارة الكويتية العامة للإطفاء كانت قد أعلنت وقوع حادث تصادم مروع فجر يوم الاثنين في منطقة كبد؛ ما أسفر عن وقوع ثماني وفيات وإصابة واحدة.

وقالت الإدارة، في بيان لها: إن حادثًا بسيطًا وقع في منطقة كبد قرب الدوار قبل قدوم مركبة مسرعة لتصطدم بالمتجمهرين هناك؛ ما تسبب بوقوع ثماني وفيات وإصابة بالغة لشخص واحد.

وأضافت الإدارة أن رجال إطفاء مركز كبد تعاملوا مع الحادث إلى جانب رجال الأمن والطوارئ الطبية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن حوادث الطرق أسفرت عن وفاة 401 شخصًا في الكويت العام الماضي و424 عام 2017. وفي معظم الأحيان تكون السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الضحايا.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًّا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.