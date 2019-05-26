حدث في 21 رمضان.. وفاة علي بن أبي طالب والعالم المحدث الهيثمي

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

رسمت الأحداث التاريخية التي جرت في 21 رمضان، ملامح الإسلام بصورته الحالية، وشهد هذا اليوم العديد من الأمور التي كانت بمثابة فتح ونصر من الله عز وجل للمؤمنين عبر التاريخ.

مولد مروان بن الحكم

في مثل هذا اليوم بالعام الهجري الأول، ولد رابع الخلفاء الأمويين مروان بن الحكم في دمشق، وهو مؤسس الدولة الأموية الثانية.

عقيقة الحسن

في مثل هذا اليوم عام 3 هجرية، أقام الرسول صلى الله عليه وسلم عقيقة حفيده الحسن بن علي، نجل علي بن أبي طالب وفاطمة ابنة الرسول.

وفاة علي بن أبي طالب

في مثل هذا اليوم عام 40 هجرية، توفي علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة.

ابن أعين المصري

في مثل هذا اليوم عام 214 هجرية، توفي الفقيه الشهير ابن أعين المصري، بعد إسهامات مختلفة على مستوى الفتاوى وتفسير أحكام الإسلام.

علي بن أبي بكر الهيثمي

في مثل هذا اليوم عام 726 هجرية، توفي العالم المحدِّث علي بن أبي بكر الهيثمي، والذي كانت له إسهامات مختلفة على مستوى بعض العلوم.