حدث في 23 رمضان.. نهاية عبادة الأصنام وانهيار إمبراطورية فارس

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

رسمت الأحداث التاريخية التي جرت في 23 رمضان، ملامح الإسلام بصورته الحالية، وشهد هذا اليوم العديد من الأمور التي كانت بمثابة فتح ونصر من الله عز وجل للمؤمنين عبر التاريخ.

هدم الأصنام

في مثل هذا اليوم عام 9 هجرية، هدم المسلمون صنم اللات بقيادة أبو سفيان والمغيرة بن شعبة، لتنتهي بذلك عبادة الأوثان في جزيرة العرب.

ميلاد يزيد بن معاوية

في مثل هذا اليوم عام 26 هجرية، ولد يزيد بن معاوية ثاني الخلفاء الأمويين، وأحد أهم من قادوها في تلك الفترة قبل أن تنهار.

انهيار الإمبراطورية الساسانية

في مثل هذا اليوم عام 31 هجرية، انهارت الإمبراطورية الساسانية تمامًا، وذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان، حيث قُتل يزدجرد بن شهريار، في أعقاب فتح المسلمين لمعظم بلاد فارس.

ميلاد ابن طولون

في مثل هذا اليوم عام 220 هجرية، ولد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام، والذي لا يزال يحمل اسمه أحد أشهر الجوامع في القاهرة.