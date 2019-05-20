حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الـ19 من الدعم

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، أنه سيتم صرف مخصص الدعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو بإذن الله.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة عشرة (شهر يونيو 2019).

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا).

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يطابق هذه البيانات مع الجهات الرسمية.

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).