حساب المواطن يوضح آلية تغيير الحالة الوظيفية بعد التقاعد ومدى تغير الدعم

المواطن - الرياض

شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات، في حالة تغيير في قيمة الدخل للأسرة، ومن ذلك تقاعد رب الأسرة على سبيل المثال.

وأوضح البرنامج رداً على سؤال مواطن أحيل للتقاعد بشأن هل يتأثر العدم بسبب ذلك، أنه يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى متقاعد من قطاع “خاص/حكومي” (حسب المصدر) ونوع الدخل “راتب تقاعدي” ومصدر الدخل مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد/مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حسب المصدر) والضغط على أيقونة “حفظ”.

وأضاف حساب خدمة العملاء “سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأشارت إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)”.

تفاصيل الدفعة الـ18 من الدعم

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

أهمية بيانات الدخل

وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكي يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

ويُشدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها دخل حافز أو ساند أو غيرها من البرامج إضافة إلى الدخل الناتج عن السجلات التجارية وغيرها.

شروط الأهلية

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.