حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة للتسجيل كمستفيد مستقل

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل كمستفيد مستقل للاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن وجه سؤالاً عن طريقة التسجيل كمستقل حتى يمكنه الحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء إن المستندات المطلوبة هي “(صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة . نسعد بخدمتك”.

شروط الأهلية

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.