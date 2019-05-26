حقيقة تفاوض يوفنتوس مع جوارديولا

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الرياضي بنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيسي، حقيقة مفاوضاته مع المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد، خلفًا للمدرب ماسيمليانو أليجري.

وقال المدير الرياضي بنادي يوفنتوس الإيطالي: “نحن لسنا هنا لصناعة عناوين الصحف، علينا أن نبني أفضل تشكيلة ممكنة، وسنتصرف وفقًا لتوجيهات مدربنا الجديد، لذا علينا أن ننتظره قبل اتخاذ أي خطوات”.

وأضاف فابيو باراتيسي خلال تصريحاته لشبكة “”DAZN: “لدينا أفكار واضحة ونقوم بتقييم الوضع، حتى تنتهي جميع المسابقات، يبدو أنه من العدل أن نبقى هادئين، احترامًا للجميع”.

وعن تعاقد يوفنتوس مع جوارديولا، علق باراتيسي قائلًا: “نحن في عالم غريب، لم نتواصل مطلقًا معه ولم نفكر فيه أبدًا، إنه مرتبط بعقد مع السيتي، لذلك الأمر كله يبدو غريبًا، نحن نعرف أن هذا هو عالمنا لكن علينا أن نقبل ذلك”.

وألمح باراتيسي إلى إمكانية تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع ماوريسيو ساري أو ماوريسيو بوكيتينو، بعدما قادا تشيلسي وتوتنهام إلى التأهل لنهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن يوفنتوس الإيطالي يُفاضل بين ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، وبيب جوارديولا، لخلافة أليجري في الموسم الجديد.