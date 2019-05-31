حلم فيتوريا يُخيف النصر

المواطن - محمد سمعه

تمكن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تقديم مستويات مميزة مع العالمي في الموسم المنصرم، حيث انتهى هذا الأداء الخرافي بتتويج النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، تحدث من قبل في لقاء تلفزيوني قائلًا بأن مجلس إدارة النصر تعاقد مع المدرب روي فيتوريا ولفترة طويلة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار المطلوب للعالمي للبحث عن التتويج بمزيد من البطولات.

فيتوريا يُخيف:

ويذكر أن المدرب روي فيتوريا كان تحدث عن حلمه والذي يود تحقيقه بعد ترك تدريب النصر قائلًا: فكرة التدريب بالبرتغال تراودني من جديد، أمامي موسم كامل في النصر وإنني أحترم العقد بيني وبين الفريق السعودي.

وأضاف فيتوريا: الدوري السعودي قوي للغاية، أود أن أوضح شيئًا هامًّا للغاية، إنني سعيد بالتواجد هنا والموسم انتهى بشكل جيد للغاية.

وقد يكون حلم المدرب روي فيتوريا مُخيفًا لنادي النصر ولمجلس إدارة الفريق ولجماهير العالمي، خاصة أن النصر سيركز على تحقيق النتائج الإيجابية والتي حصل عليها من الاستقرار الفني والإداري استعدادًا لحصد مزيد من البطولات في الموسم المقبل 2019-2020.

وكان المدرب روي فيتوريا تولى تدريب نادي النصر خلفًا للمدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو، والذي رحل عن الفريق النصراوي بسبب سوء النتائج في أول الموسم.