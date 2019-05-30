حمدالله: لم أُجدد عقدي مع النصر حتى الآن

المواطن - مروة نبيل

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله أنه لم يجدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى الآن، مُشيدًا في الوقت ذاته بالتفاهم الكبير بينه وبين مواطنه نور الدين أمرابط، الأمر الذي يُساعدهم كثيرًا في مباريات العالمي.

حمدالله .. والاستمرار في النصر

وقال حمدالله: “حتى الآن لم أوقع على عقود تجديد عقدي مع النصر، انتظر انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، للتفاوض حول التجديد، وإن كنت أتوقع أن سعود آل سويلم، الرئيس الحالي للنادي، سيبقى رئيسًا”.

وتابع عبدالرزاق حمدالله خلال تصريحاته لإذاعة مارس المغربية، قائلًا: “أمتلك عدة عروض أوروبية راغبة في ضمي بالصيف المقبل، لكنني حاليًا لاعبًا في النصر السعودي ولن أناقش أي عرض”.

وأرجع حمدالله سر تألقه مع النصر هذا الموسم إلى العمل ليل ونهار، وتابع: “طموحي كان الوصول إلى أبعد نقطة وتقديم مستويات كبيرة، الشيء الذي تأتي له بعد مجهود كبير، بجانب مساعدة زملائي والطاقم الفني والإداري أيضًا”.

الإشادة بزميله أمرابط

وعن مواطنه وزميله في نادي النصر نور الدين أمرابط، قال حمدالله: “أمرابط إنسان خلوق ورجل بمعنى الكلمة، وعلاقتنا تطورت كثيرًا في النصر رغم أننا أصدقاء من قبل، هو حقًا لاعب كبير وجوكر، ويمكنه اللعب في كبرى دوريات العالم”.

وواصل حديثه عن أمرابط قائلًا: “بهذا الموسم نور الدين ساعدني كثيرًا، كنا نفهم بعض في الملعب بلغة العيون، وهدفي في مرمى الهلال خير دليل على ذلك، هو قدم لي عديد النصائح وصنع لي عديد الأهداف”.

حمدالله يستهدف كأس أمم إفريقيا

وتحدث حمدالله عن هدفه الحالي، وقال: “هدفي الوحيد حاليًا هو الفوز بكأس أمم إفريقيا، نحن لم نحقق أي إنجاز في البطولة من عام 2004 وقتما وصلنا للمباراة النهائية، وقبلها لم نحصل على اللقب منذ عام 1976، الأمر مخجل حقيقة”.

واختتم نجم النصر تصريحاته الإذاعية قائلًا: “سنلعب كمجموعة واحدة وبنكران ذات هذه المرة حتى نحصد اللقب، وسنجعل المغاربة فخورين بنا”.