حمد الله يعود.. خماسي الدوري السعودي يُزينون قائمة المغرب

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن قائمة أسود الأطلس الأولية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، والتي شهدت عودة نجم النصر عبدالرزاق حمد الله.

وتحتضن مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، وستشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية.

وشهدت قائمة منتخب المغرب عودة نجم نادي النصر عبدالرزاق حمد الله بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة مع أسود الأطلس، كما تواجد زميله نور الدين أمرابط، بعدما خطف الثنائي الأضواء إليهما بتألقهما اللافت هذا الموسم.

وتواجد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كريم الأحمدي ومروان داكوستا، بالإضافة إلى ضم نجم نادي الشباب مبارك بوصوفة، لتشهد قائمة المغرب في كأس أمم إفريقيا استدعاء 5 لاعبين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وضمت قائمة منتخب المغرب الأولية في كأس أمم إفريقيا 2019، 27 لاعبًا، في حراسة المرمى، منير المحمدي، ياسين بونو، وأحمد رضى التكناوتي، وفي الدفاع؛ عبد العالي المحمدي، مروان داكوستا، غانم سايس، عبد الحميد يونس، مهدي بنعطية وأشرف حكيمي.

واستدعى رينارد في خط الوسط كلًّا من؛ كريم الأحمدي، يوسف أيت، المهدي بوربيعة، مبارك بوصوفة، يونس بلهندة، فيصل فجر، نورالدين أمرابط، حكيم زياش، نصير مزراوي، يوسف النصيري، سفيان بوفال، ونبيل درار.

ويقود هجوم المغرب في أمم إفريقيا كل من عبدالرزاق حمد الله، خالد بوطيب، عبد الكريم باعدي، أمين حارث، أسامة إدريسي، وأيوب الكعبي.

يُذكر أن منتخب المغرب توج بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة عام 1976، ويتواجد في النسخة الحالية بالمجموعة الرابعة، والتي تضم معه منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.