حمزة إدريس يستعيد ذكرياته مع الأخضر

المواطن - مروة نبيل

خطف حمزة إدريس المشرف العام على الفئات السنية السعودية، الأنظار خلال تدريبات الأخضر للشباب الجماعية استعدادًا لمباراة مالي المقبلة.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للنجم حمزة إدريس وهو يُداعب الكرة خلال مران الأخضر، وعلق قائلًا: “البرق حمزة إدريس يستعيد بعضًا من ذكرياته التي لا تنسى”.

وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر” مع هذه التغريدة، ووصفت حمزة إدريس باللاعب الأسطورة وأشادت بمستواه، كما تمنت التوفيق للأخضر في مهمته المونديالية.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لمواجهة نظيره المالي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2019 في بولندا.

وكان المنتخب السعودي للشباب قد بدأ مشواره في دور المجموعات بمنافسات مونديال بولندا بالخسارة ضد فرنسا بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق الفوز على مالي في المواجهة المقبلة.