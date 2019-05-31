خالد البركة .. الحل السحري لأزمة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انضم النجم خالد البركة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًا لمدة 5 مواسم مقبلة، قادمًا من الحزم.

من هو خالد البركة؟

ويُعد خالد البركة من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم وتدرج في الفئات السنية المختلفة بالنادي، قبل أن يلعب على سبيل الإعارة في صفوف فريق هجر عام 2015، وخاض موسمين بصحبة النادي الشرقي.

وعاد خالد البركة صاحب الـ28 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مرة أخرى، وخطف الأنظار خلال مشاركته معه في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويصبح قائدًا للفريق الحزماوي.

ولعب خالد البركة 24 مباراة كأساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بمعدل 2119 دقيقة.

خالد البركة .. حل الجبهة اليسرى

ويُعتبر خالد البركة الحل الأمثل لحل مشكلة الجبهة اليسرى التي واجهت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، حيث لاحقت الإصابات النجم المصري محمد عبد الشافي ليغيب عن العديد من المباريات.

وتعاقد النادي الأهلي مع قائده السابق حسين عبد الغني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لحل أزمة الجبهة اليسرى بسبب إصابة عبد الشافي، قبل أن يستقدم خالد البركة الذي تألق هذا الموسم.

وتأمل الإدارة الأهلاوية تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين في الموسم الرياضي الجديد، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد تراجع مستوى الراقي هذا الموسم.